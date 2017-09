Marun é o único deputado federal de MS entre os “cabeças” do Congresso Nacional em 2017

Em seu primeiro mandato e já reconhecido por seu protagonismo político firme, de posição e leal, o Deputado Carlos Marun (PMDB-MS) é o único deputado federal do Mato Grosso do Sulque entrou este ano na disputada lista dos “Cabeças” do Congresso Nacional de 2017. Também integram a lista dos “Cabeças”, o senador Moka e a senadora Simone Tebet, ambos do PMDB-MS.

Marun, que é Vice-líder do PMDB e Procurador Parlamentar da Casa, foi reconhecido e ganhou destaque já em 2016 como deputado federal em ascensão e neste ano, o reconhecimento veio através da sua condição de "debatedor".

Os cabeças do Congresso Nacional são, na definição do DIAP, aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades descritas na publicação.” O levantamento foi divulgado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) na última segunda-feira (4). A lista traz os 100 principais parlamentares do país entre 60 deputados federais e 40 senadores.

Para Marun, os resultados da pesquisa são provenientes do reconhecimento de sua atuação como representante da população Sul-mato-grossense na Câmara dos Deputados. “Fui eleito para representar meu Estado e é minha obrigação realizar um bom trabalho em Brasília. Receber essa indicação dá mais ânimo para continuar me dedicando às ações parlamentares em prol do crescimento do MS”, acrescentou.

Diap

Desde 1994, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) elege os “Cabeças” do Congresso Nacional, que são parlamentares protagonistas do processo legislativo, ou seja, se destacam pela capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações.

A pesquisa incluiu parlamentares que estavam no efetivo exercício do mandato no período de avaliação, que foi de fevereiro a julho de 2017.

