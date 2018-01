Marun diz que julgamento do Lula amanhã não inquieta o governo

"O que queremos é legalidade. Que as coisas aconteçam com a necessária legalidade", completou - Foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou que o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, previsto para acontecer amanhã, "não inquieta o governo". "Vou me manter antenado, mas não vou assistir, vou saber através de vocês das notícias que acontecem em Porto alegre", disse Marun, em coletiva de imprensa. "O que queremos é legalidade. Que as coisas aconteçam com a necessária legalidade", completou.

Lula terá um recurso julgado nesta quarta-feira, 24, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), contra condenação de primeira instância no caso do triplex do Guarujá (SP).