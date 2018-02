Marun diz que governo vai insistir na posse de Cristiane Brasil como ministra

“O governo continua insistindo no reconhecimento da privativa prerrogativa do presidente Temer prevista na Constituição de nomear seus ministros”, disse Marun em entrevista a jornalistas - Foto: Jornal do Brasil

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou hoje (5) que o governo não vai recuar da indicação da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, para o cargo de ministra do Trabalho. Segundo ele, não há a intenção de pedir que o partido sugira outro nome para assumir o ministério.

A nomeação de Cristiane Brasil foi publicada no Diário Oficial da União, mas a posse foi suspensa por decisão judicial.

“O governo continua insistindo no reconhecimento da privativa prerrogativa do presidente Temer prevista na Constituição de nomear seus ministros”, disse Marun em entrevista a jornalistas.

O ministro foi questionado sobre notícias publicadas pela imprensa neste fim de semana sobre um inquérito em que Cristiane seria investigada por suposta associação ao tráfico e a divulgação de um áudio de 2014 em que ela cobraria votos de servidores públicos. Ele respondeu que agora o governo está numa luta maior que é pelo reconhecimento da prerrogativa constitucional do presidente de nomear ministros.

Carlos Marun disse ainda que não há nada que efetivamente prejudique a imagem de Cristiane Brasil. “O fato de alguém ter perdido uma ação trabalhista não significa que essa pessoa seja imoral.”

No fim de semana, a assessoria da deputada divulgou nota informando que o referido inquérito sobre associação ao tráfico foi aberto baseado em uma denúncia anônima durante a campanha eleitoral de 2010, ano em que Cristine sequer foi candidata. “A deputada afirma que não foi ouvida no inquérito e nega veementemente que teve contato com qualquer criminoso”, diz o texto. De acordo com as informações veiculadas pela imprensa, a denúncia seria de que assessores de Cristiane Brasil teriam pago traficantes para ter direito exclusivo a fazer campanha em uma comunidade do Rio de Janeiro.