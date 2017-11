Marun diz que espera saída de Imbassahy para assumir Segov

Presidente Michel Temer e deputado Carlos Marun - Reprodução

O deputado Carlos Marun (PMDB/MS) aguarda uma conversa final do presidente Michel Temer com o ministro Antonio Imbassahy (PMDB/ BA) para assumir como novo chefe da Secretaria de governo. “Só falta está conversa final. Não é fácil para o presidente. Já falei com o presidente sobre a mudança e estou aguardando”, disse o deputado à Coluna do Estadão.

Conforme a Coluna revelou, o nome dele foi levado ao presidente Temer pelo PMDB da Câmara. Imbassahy vai retomar seu mandato na Câmara dos Deputados. O cargo dele virou alvo de disputa do Centrão depois de o PSDB rachar e parte da bancada defender a saída do governo Temer.

A bancada do PMDB já havia definido pelo nome de Marun e o anúncio seria formalizado nesta quarta. Os últimos “ajustes” para a nomeação de Marun formam discutidos ontem à noite em reunião com Temer.

Marun é líder da tropa de choque do presidente Temer no Congresso. A base aliada na Câmara já lamenta perder um grande aliado na defesa do presidente no plenário.

Para assumir o ministério, Marun se comprometeu a não disputar a eleição em 2018.