Marun diz que Cunha perde tempo ao contestar cassação do mandato no STF

Um dos principais aliados de Eduardo Cunha, o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) diz que considera “contraproducentes” as tentativas do ex-presidente da Câmara dos Deputados de reverter a cassação do seu mandato no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Nada que o Cunha tenha demandado ao STF teve êxito. Nada. Gastar energia com isso é ruim”, disse. Cunha protocolou o pedido de suspensão da cassação do mandato dele e a devolução do mandato parlamentar na quinta-feira (5).

Marun foi o único deputado a visitar Cunha em Curitiba. “Ninguém [do governo] quis saber. Não recebi nenhuma ligação.”

Veja Também

Comentários