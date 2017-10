Marun comemorou o arquivamento das denúncias contra Temer - Wilson Dias/Agência Brasil

“Seria insanidade afastar o presidente Temer em um momento em que o Brasil cresce economicamente, mercado de trabalho em alta, a taxa básica de juros cai para o menor valor desde abril de 2013 e a inflação está controlada”, afirmou o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) ao final da votação que arquivou as denúncias contra o presidente da República Michel Temer e ministros por obstrução de Justiça e participação em organização criminosa, na sessão desta quarta-feira (25).

Em um ambiente de ressaca pós-votação, Marun disse em entrevista que é hora de consolidar a base para aprovar matérias importantes, como a reforma da Previdência. “O presidente Temer viveu um dos momentos políticos mais difíceis da vida dele. Sobre os infiéis, entendo que os ministros não deveriam recebê-los e seus pleitos protocolá-los na portaria“, disse o peemedebista, conhecido como um dos principais aliados do governo e por transitar com firmeza e sem medo de enfrentamentos pelos 35 partidos políticos.

Entenda:

O Plenário da Câmara dos Deputados recusou na quarta-feira (25) a autorização (SIP 2/17) para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar, por crime comum, o presidente da República, Michel Temer e ministros.

Com 251 votos a 233, o Plenário acompanhou o relatório da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), de autoria do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG). O pedido de autorização irá ao arquivo e a investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) fica suspensa e só volta a tramitar após o fim do mandato do presidente em janeiro de 2019 e no caso dos ministros, quando deixarem os cargos.