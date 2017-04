Marun assume a Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados

O deputado federal Carlos Marun (PMDB/MS) foi nomeado nesta terça-feira para a função de Procurador Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Em seu primeiro mandato como deputado federal, Marun foi indicado pelo presidente da casa, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ) e a nomeação foi publicada ontem (11).

O procurador parlamentar é responsável pela defesa da Câmara e de seus parlamentares, quando atingidos em razão do exercício do mandato. Com isso, poderá atuar judicial e extrajudicialmente, com apoio da AGU - Advocacia Geral da União e do MPF - Ministério Público Federal. Advogado e engenheiro civil, Marun é um defensor do Devido Processo Legal, não está envolvido em nenhum dos escândalos que hoje surpreendem a nação e é admirado pelos colegas por sua combatividade.Agora atuará no papel de defensor formal da Câmara.

“Quem acusa tem que provar. Quem ofende tem que ser punido. A ofensa pela ofensa tem que cessar. Atacar de forma leviana a Câmara ou um parlamentar é um atentado à própria Democracia. A Procuradoria Parlamentar nada mais é que uma extensão jurídica de todos os gabinetes da casa. Quero deixar claro que nenhum tipo de abuso direcionado ao nosso Parlamento ou a parlamentar passará batido. Tudo será analisado e as medidas jurídicas na área cível ou criminal serão tomadas no menor tempo possível”, finalizou Marun.

