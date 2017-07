Marquinhos Trad tem mais de 80% de aprovação, segundo pesquisa

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, em seus sete meses de administração da capital sul-mato-grossense recebeu aprovação de 80,38% do eleitorado, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), divulgado pelo jornal Correio do Estado.

Esse alto porcentual deve-se ao total das avaliações ótima, boa e regular, entre os 400 entrevistados pelo instituto.

A consulta foi realizada entre os dias 24 e 26 de julho. A margem de erro é de 4,9 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A gestão de Marquinhos Trad obteve 6,3% de ótimo, 39,94% de boa e 34,24% de regular. O levantamento apontou ainda que 10,94% dos eleitores analisaram como péssima a gesdtão e 8,68% desaprovam o atual governo.

Qual é a sua avaliação da administração do prefeito Marcos Trad?

Pesquisa realizada entre os dias 24 a 26 de julho de 2017, com 400 entrevistados, margem de erro de 4,90 pontos porcentuais e grau de confiança de 95%

Considerando a soma de 39,94% da boa avaliação e de 6,30% da ótima, o prefeito ficou com 46,14% de análise positiva.

Este valor é 12,44 pontos porcentuais maior do que a amostragem feita em junho pelo Ipems e 4,09 pontos menor do que o melhor desempenho obtido por ele neste primeiro semestre.

Em abril, Trad alcançou 50,23% da aprovação dos campo-grandenses, porém, dois meses depois, a avaliação positiva chegou a 33,70%.

REGIÕES

Avaliação administrativa de Marquinhos x Região:

Qual é a sua avaliação da administração do Prefeito Marquinhos Trad?

Na região central, o prefeito teve a melhor avaliação regular aprova, com 45,06%.

No Anhanduizinho, a análise boa foi de 44,11%, e no Segredo de 42,19%. Aqueles que consideram a gestão ótima tiveram maior alcance na região da Lagoa, 9,83%, seguido pelos moradores do Prosa, 9,12%.

Campo-grandenses que analisaram como regular e desaprovam o governo tiveram maior peso no Anhanduizinho, com 13,03%, e na região da Lagoa, com 11,15%. No Segredo, 8,90% não gostam da atual gestão e ninguém do Centro opinou como ruim.

Os motivos para aprovar o governo atual, segundo 23,85% dos entrevistados, são porque Trad “faz muitas coisas, faz o que pode, mostra serviço”, e “porque é competente, preparado e está dando conta” para 19,51%. Já a desaprovação para 41,54% se deve à “falta de trabalho” e para 13,84% porque “não cumpre promessas”.

