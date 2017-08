Marqueteiro de Temer critica programa do PSDB

O publicitário Elcio Mouco, que atua como marqueteiro do presidente Michel Temer, ironizou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso após saber que o tucano deu aval e fez sugestões para o polêmico vídeo do PSDB no qual o partido faz uma "autocrítica" por ter participado do "presidencialismo de cooptação" que seria praticado pelo Governo Federal.

"FHC chamou (o governo Temer) pinguela, mas o programa do PSDB é uma pinguela para o passado", disse Mouco ao Estado. Procurado, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) não quis comentar a declaração.

No ano passado, o ex-presidente comparou o governo do presidente Michel Temer a uma "pinguela" (ponte frágil, improvisada).

As assessorias do PSDB e de FHC foram procuradas, mas não se pronunciaram sobre a declaração de Mouco.

