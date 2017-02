Mariz, Serraglio e Anastasia disputam o Ministério da Justiça

Desde a indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer procura um nome para substituí-lo no Ministério da Justiça. Três se destacam: o célebre advogado Mariz de Oliveira, amigo do presidente, que esteve cotado, além do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) e Osmar Serraglio (PMDB-PR), que, preterido para a Mesa da Câmara, lutava para ser Líder do Governo. A informação é do colunista Cláudio Humberto, do jornal A Crítica.

Temer tem a opção de José Mariano Beltrame, ex-governo do Rio, se deseja priorizar ações de segurança pública no Ministério da Justiça.

É forte a chance de o criminalista Mariz de Oliveira ser convocado pelo presidente para o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.

Os ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal Ellen Gracie e Carlos Ayres Britto também são citados no Planalto para a pasta da Justiça.

Como não pode ver cargo dando sopa, o PMDB quer indicar o ministro da Justiça. Pede “compensação” pela perda da pasta da Articulação.

