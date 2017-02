Mariz afirma que não vai aceitar cargo no governo

O advogado criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira afirmou ontem, à coluna Direto da Fonte, que não vai aceitar cargo no governo Michel Temer. "Estão especulando sobre meu nome, não sei bem para qual cargo, mas não vou aceitar participar do governo federal. Continuo apoiando meu amigo Temer como sempre, do meu escritório" disse.

Mariz chegou foi cogitado para a Secretaria Nacional de Segurança, mas a ideia não foi adiante. "Não sei bem qual é o cargo, mas pelo mesmo motivo que não aceitei o Ministério da Justiça (não vai aceitar agora outro cargo no governo)." Na segunda, ele disse ao Estado que sua ida para o ministério "poderia importar em alguns dissabores para o governo". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários