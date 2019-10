Marisa Serrano é a entrevistada do Programa Personalidades

A entrevistada dessa edição do Programa Personalidades da TV Assembleia é Marisa Serrano, uma das mulheres mais conhecidas do cenário político de Mato Grosso do Sul. Sob o comando do apresentador Ben-Hur Ferreira, Marisa Serrano fala de educação, política, planos para o futuro e a visão dela sobre a politica atual.

Atualmente, única mulher presidente do PSDB estadual e vice-presidente do PSDB nacional, Marisa Serrado foi a vereadora mais votada de Mato Grosso do Sul, também já foi Secretária de Educação do Estado, deputada federal e senadora. Se aposentou como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

O Personalidades é exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Net e vai ao ar no dia 2 de novembro, terça-feira, às 14 horas. O programa também estará disponível pelo canal da ALMS no Youtube. Para assistir clique aqui.