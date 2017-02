Prefeito de Caarapó substitui comando da Assistência Social na cidade

Depois de mudar o comando da secretaria municipal de Saúde de Caarapó, ao nomear o comerciante da área de saúde Valberto Ferreira Costa para o lugar do servidor público federal de carreira Ivo Benites, o prefeito Mário Valério (PR) acaba de trocar a gestora da área de assistência social. Na semana passada, o dirigente nomeou a assistente social Carolina Silva Carvalho para o posto da também assistente social Regiane Alves Souza na Secretaria Municipal de Ação Social.

A nova secretária de Ação Social de Caarapó é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com especialização em Política Social e Gestão de Serviços Sociais pela mesma instituição. Atuou na empresa Nova América Agrícola em Caarapó, onde exerceu os cargos de assistente social, supervisora e Recursos Humanos e supervisora administrativa. Foi gestora direta nas áreas de Responsabilidade Social, Departamento Pessoal, Saúde Ocupacional, Saúde Assistencial, Segurança do Trabalho, Segurança Patrimonial, Treinamento e Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção, Benefícios e transporte de colaboradores; responsável pela elaboração e gestão de orçamento em áreas administrativas; preposta da empresa para assuntos jurídicos; responsável pelo atendimento de auditorias de órgãos governamentais e empresas privadas para emissão de certificações; representante da empresa junto aos Sindicatos de Trabalhadores e Patronais nas discussões de Acordos Coletivos de Trabalhos e assuntos afins; elaboração de programas, projetos e material de treinamento em diversas áreas.

No setor público, atuou como assistente social na Secretaria de Assistência Social do Município de Primeiro de Maio, no Paraná e como técnica referência do Ministério Público no município e prestou consultoria a entidades locais na elaboração de projetos e programa sociais. Também foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e membro do Conselho Municipal e Assistência Social. Em Londrina, também no Paraná, Carolina Carvalho trabalhou como assistente social no Departamento Solidário, órgão do Centro Integrado e Apoio Profissional (CIAP), com atuação na elaboração de programas de projetos sociais desenvolvidos pelo setor. Também atuou profissionalmente em um hospital da cidade paranaense e foi servidora municipal em Arapongas (PR), na Secretaria Municipal do Serviço Social e da Família, como coordenadora do Setor de Ação Social, técnica referência do Ministério Público no município e técnica referência do INSS para a concessão de benefícios sociais. Na mesma localidade, foi presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, membro do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência de Arapongas e membro do Conselho Municipal do Idoso.

A nova secretária de Assistência Social de Caarapó disse estar entusiasmada com o novo desafio. “Acredito que posso contribuir positivamente para a continuidade do trabalho que já vem sendo desenvolvido. Recebo a secretaria com uma rede estruturada de atendimento à população, uma equipe engajada e muitos desafios pela frente para a garantia da efetivação da Política Nacional de Assistência Social em nosso município”, declarou Carolina Carvalho, acrescentando que “estamos realizando alguns ajustes referentes a recursos humanos e aguardando a chegada de novos colaboradores que assumirão o concurso em breve”. A nova gestora conclui declarando-se “satisfeita em fazer parte dessa administração que prioriza, dente outras questões, o desenvolvimento social do município e da população”.

Para o prefeito Mário Valério, a administração municipal tem o desafio de incrementar os serviços na área de assistência social do município. “Pelo seu currículo, a nova secretária tem muito a contribuir com a gestão municipal nessa área. É uma técnica de larga experiência e certamente a população estará bem servida com os seus serviços, que serão fundamentais para a promoção humana, com atenção voltada especialmente para os setores mais vulneráveis”, destacou o prefeito.

Ainda conforme o dirigente, a secretária anterior exerceu papel relevante para a consecução dos objetivos da assistência social em nível municipal. “As trocas são naturais na gestão do serviço público. A Regiane foi de extrema competência na gestão da secretaria e vai continuar atuando como assistente social, já que é do quadro de servidores, dando a sua contribuição”, observou. Em relação ao ex-secretário de Saúde Ivo Benites, Valério manifestou agradecimentos pela sua contribuição na área. “O Ivo vai continuar conosco e a sua atuação também será muito importante na área de saúde. O seu trabalho também foi muito importante no comando da Secretaria de Saúde do município. Ele e a Regiane tiveram papel destacado na gestão de suas respectivas pastas e já fazem parte da rica história do setor público da nossa cidade”, concluiu.

Veja Também

Comentários