Mário Frias toma posse na Secretaria Especial de Cultura em cerimônia fechada

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o secretário Mário Frias na Cinemateca Brasileira - (Foto: Roberto Castro/Mtur)

O ator Mário Frias tomou posse como novo secretário Especial de Cultura nesta terça, em cerimônia fechada, ao lado do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. As informações foram publicadas no portal do MTur.

O ex-ator de Malhação, da TV Globo, será responsável pela formulação de políticas públicas, e projetos que promovam o setor cultural no País. A nomeação de Mário Frias foi publicada na última sexta, 19, no Diário Oficial da União.

O secretário-adjunto, Pedro José Vilar Godoy Horta, também tomou posse ontem (23).