Marinho deverá presidir PT em São Paulo

Ex-prefeito de São Bernardo do Campo, o petista Luiz Marinho deverá ser escolhido o novo presidente do diretório do partido em São Paulo. A definição do comando estadual da sigla deverá acontecer em maio, antes da realização do Congresso Nacional do PT. Aliados de Marinho afirmam que a ideia é que ele use o posto para pavimentar sua candidatura ao governo do Estado em 2018.

Entretanto, a sigla também trabalha com a possibilidade de lançar o ex-prefeito da capital Fernando Haddad como candidato. Um dirigente da Executiva nacional afirma que hoje essa é uma situação em aberto e que a escolha dependerá de como os dois vão trabalhar dentro e fora do partido para consolidarem seus nomes.

Haddad ainda nega a intenção de ser candidato, mas Marinho já começou a organizar uma agenda de encontros com lideranças no interior, considerado reduto quase impenetrável do PSDB. O objetivo será reconstruir o partido no Estado, já que, na esteira da Operação Lava Jato, a legenda conseguiu eleger apenas oito prefeitos paulistas em 2016 - antes, o PT controlava 72 prefeituras.

Atualmente as três maiores cidades em São Paulo administrada pelo partido são Araraquara, Cosmópolis e Franco da Rocha.

Há expectativa também de que a sigla lance o ex-senador e atual vereador da capital Eduardo Suplicy como candidato à Câmara dos Deputados para ajudar o partido a eleger um maior número de parlamentares.

Resistência

Derrotado no primeiro turno das eleições passadas para João Doria (PSDB), Haddad enfrenta resistência interna da legenda para a consolidação do seu nome. Petistas criticam o ex-prefeito por ele não ter estabelecido relação com os quadros paulistas e afirmam que ele perdeu a eleição por ter feito um mandato que não privilegiou a periferia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

