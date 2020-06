Marinha homenageia presidente da ALEMS com Medalha Mérito Tamandaré

Contra-Almirante, Sérgio Gago Guida, entrega a Medalha Mérito Tamandaré ao presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa - Foto: Luiz Carlos Júnior

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), recebeu, na tarde desta quinta-feira (18), a Medalha Mérito Tamandaré, importante honraria da Marinha do Brasil. A entrega foi feita pelo Contra-Almirante, Sérgio Gago Guida, comandante do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), em Ladário, durante cerimônia na Sala da Presidência da Casa de Leis. A servidora Severina da Silva, gerente do Cerimonial da ALEMS, também foi homenageada.

“Fico muito feliz”, afirmou o deputado Paulo Corrêa, em referência à homenagem e à boa relação do Legislativo com a Marinha. Ele enfatizou a importância do relacionamento de respeito da Casa de Leis com outras instituições e poderes constituídos. “Isso é básico. Aprendemos em nossa família”, disse. “E eu tenho grande respeito pela Marinha, pelo trabalho que desenvolve em Mato Grosso do Sul. E, em Ladário, a Marinha gera muitos empregos”, acrescentou o parlamentar.

O Contra-Almirante, Sérgio Guida, reforçou a importância do trabalho conjunto. “Com essa medalha, que é muito importante, a Marinha do Brasil valoriza as pessoas que trabalham em conjunto conosco. E o deputado [Paulo Corrêa] é uma dessas pessoas. Essa medalha é o reconhecimento do trabalho que ele tem realizado junto à Marinha do Brasil”, justificou. Ele informou também que a Marinha está presente em Mato Grosso do Sul desde 1871, ano em que foi instalada a base de Ladário, e, atualmente, tem cerca de 2,5 mil homens atuando no Estado. "Por ser fronteiriça e estar dentro da Amazônia Azul, essa é uma base muito importante", afirmou.

Severina, que está desde 1979 na Assembleia, foi homenageada

A gerente do Cerimonial da ALEMS, Severina da Silva, foi agraciada com a Medalha Amigo da Marinha. O reconhecimento é pela história da servidora no Parlamento sul-mato-grossense. “Comecei a trabalhar aqui em 1979”, lembra-se Severina. Na época, ainda era Assembleia Constituinte e os deputados, recém-eleitos, elaboravam a Constituição do novo estado de Mato Grosso do Sul. Natural de Anastácio, à margem esquerda do rio Miranda, Severina contou, com os olhos marejados, que sua infância e adolescência foram marcadas pela relação com o rio e com a Marinha.

Além do Contra-Almirante Sérgio Guida, a reunião contou com a presença do primeiro-tenente da Marinha em Ladário, Alan do Nascimento Costa. Os dois militares receberam do presidente da ALEMS, como gesto de agradecimento, duas obras do artista Isaque de Oliveira, pinturas de uma arara e de um ipê.

Honraria

Criada pelo Decreto 42.111/1957, a Medalha Mérito Tamandaré é destinada a autoridades, instituições e personalidades civis e militares que tenham prestado relevantes serviços na divulgação ou no fortalecimento da Marinha do Brasil. A honraria remete a Joaquim Marques Lisboa, o almirante Tamandaré, patrono da Marinha Brasileira.