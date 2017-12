Marcus Pestana diz que maioria do PSDB deve votar pela reforma da Previdência

Um dos principais aliados do senador Aécio Neves (PSDB-MG), o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) disse na manhã deste sábado, 9, que apesar das divergências do partido, a maioria da bancada deve votar a favor da reforma da Previdência. Na chegada à convenção nacional do PSDB, em Brasília, Pestana afirmou que o partido "não faltará ao Brasil" e que as eventuais divergências em torno do tema são normais em um partido que não é cartorial.

"A Previdência é um tema complexo, polêmico, mas é uma questão de convencimento e não imposição", declarou.

O deputado mineiro disse ainda que a convenção marca um movimento do partido de saída do governo Michel Temer, uma vez que a sigla "cumpriu a sua missão". "Damos como encerrada essa fase". Já deixaram o governo os deputados Bruno Araújo (ex-ministro das Cidades). Antonio Imbassahy (ex-secretaria de Governo) e permanece o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira e Luislinda Valois (Direitos Humanos).

O parlamentar disse que a tarefa do partido hoje é organizar um bloco político de centro, como fez o presidente francês Emanuel Mácron.