Márcio França diz que Bolsonaro e Doria devem governar também com quem perdeu

Faltando dez dias para deixar o cargo, o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), disse desejar que o futuro presidente, Jair Bolsonaro (PSL), e o governador eleito no Estado, João Doria (PSDB), acertem em suas gestões e governem com quem perdeu.

"A eleição já acabou, quem discute com o voto é antidemocrático. E quem ganha as eleições para presidente e para governador governa com aqueles que ganharam e com aqueles que perderam, é isso que eu espero", declarou França, após cerimônia que comemorou 10 anos do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Em discurso no evento, o governador falou que o País precisa de "conciliação" entre divergentes.

Nesta quinta-feira, 20, o PSB, partido de França, anunciou a criação de um bloco de oposição a Jair Bolsonaro na Câmara junto com PDT e PCdoB. O governador paulista declarou esperar que o presidente eleito "acerte" em toda a administração.

Ao falar de seu futuro, o pessebista afirmou ter um compromisso nacional com o partido. Além disso, revelou que pretende voltar a surfar e mais tarde retornar ao exercício da advocacia.