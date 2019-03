Marcio Fernandes propõe PL para proteção ao meio ambiente

Deputado Marcio Fernandes apresenta PL que visa proteção ao meio ambiente

O deputado Marcio Fernandes (MDB) apresentou Projeto de Lei (PL), na sessão legislativa de hoje (26), para conceder desconto de 30% (trinta por cento) no pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os contribuintes que fizerem a conversão para biocombutível com objetivo de utilização de gás natural.

A medida visa incentivar o uso de veículos movidos a gás natural, em colaboração com o meio ambiente. Isso, pois, o gás natural tem uma emissão de gases poluentes 15% menor que o etanol e 20% menor do que a gasolina, conforme justificativa da proposição.

Para o Marcio Fernandes, o gás natural também é mais seguro. “Por ser um combustível mais leve que o ar e possuir uma faixa de inflamabilidade menor, eventuais vazamentos dissipam-se rapidamente, diminuindo o risco de explosões e incêndios”, explicou o parlamentar.

De acordo com a proposta, a iniciativa também se justificativa porque, além de ser o combustível que menos agride o meio ambiente, o gás natural conta com uma reserva mundial maior que o petróleo.