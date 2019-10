Marcio Fernandes propõe inclusão do Dia da Eletromobilidade em calendário oficial

O deputado Marcio Fernandes (MDB) apresentou na manhã desta terça-feira (29), durante audiência na Assembleia Legislativa, projeto de lei que institui o Dia Estadual da Eletromobilidade no calendário oficial de Mato Grosso do Sul, a ser celebrado anualmente no dia 09 de junho.

Conforme justificativa da proposta, a preocupação com os efeitos poluentes referentes a emissões de gases e o elevado preço do petróleo faz com que o autor apoie iniciativas que trazem fontes energéticas alternativas para o transporte individual urbano.

O objetivo, de acordo com o autor é incentivar a criação de políticas públicas para substituição de veículos movidos à combustão por veículos movidos à eletricidade como alternativa ecologicamente correta para a mobilidade urbana.

A escolha da data é em homenagem ao primeiro veículo elétrico produzido na América Latina, em 9 de junho de 1974.