Deputado Marcio Fernandes pede ICMS menor para venda de bezerros

O Deputado Estadual Marcio Fernandes fez uma solicitação ao Governo do Estado para redução do ICMS para venda de bezerros para outros estados. Na indicação lida em plenário, o parlamentar pede redução da alíquota de 12% para 8%.

De acordo com o deputado, pecuaristas de Mato Grosso do Sul relatam a perda de competitividade no mercado de reposição devido aos altos impostos, sendo que invernistas de Mato Grosso estão buscando bezerros nos estados do Pará, Tocantis e Goiás, onde a alíquota do ICMS é menor, e reduzindo as compras de Mato Grosso do Sul, tradicional fornecedor de bezerros de qualidade.

Marcio Fernandes é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, além de Presidente da Secretaria Nacional de Agricultura da Unale, que representa parlamentares de todo o Brasil.

De acordo com o deputado, a proposta feita teria validade de 60 dias, e após esse prazo, seria feita uma avaliação para manutenção da nova alíquota.