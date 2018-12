Marcio Fernandes entrega R$ 63 mil em emendas para a Saúde de Sidrolândia

Deputado Marcio Fernandes na entrega de 55 bicicletas e um carro à Secretaria de Saúde de Sidrolândia

O Deputado Estadual Marcio Fernandes entregou nesta segunda-feira (10), à Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia, 44 bicicletas para a utilização dos agentes comunitários de saúde e de endemias, e um veículo Renault Kwid para o setor de Vigilância Sanitária, totalizando o valor de R$ 63 mil em emendas.

“As bicicletas com certeza propiciarão melhores condições de trabalho aos agentes comunitários de saúde, além de conforto e celeridade na realização de suas atividades”, informou o Deputado.

Marcio Fernandes aproveitou a ocasião para agradecer os moradores pelo apoio nas Eleições. “Agradeço a todos os moradores de Sidrolândia que sempre nos credenciou uma votação expressiva, acredito que o cidadão sidrolandense reconhece o meu trabalho em prol do município desde o meu primeiro ano de mandato. Sempre fui o Deputado que mais destinou emendas e recursos para essa cidade, foram diversas solicitações de reparos de vias públicas, melhorias para as sinalizações do município, equipamento para postos de saúde, solicitação de ambulâncias, van para transporte de pacientes em tratamento continuado, recapeamento de vias públicas, ônibus escolar e muito mais”, destacou o Deputado.

Estiveram presentes na cerimônia de entregas de bicicletas, veículo para uso da Vigilância Sanitária e ambulâncias, que propiciarão melhores condições de trabalhos às equipes de saúde da cidade, o prefeito de Sidrolândia Marcelo Ascoli, acompanhado da Primeira-Dama Ana Lídia Ascoli, o vice-prefeito Wellison Muchiutti, o presidente da Câmara Municipal, Jean França Nazareth, Clayton Lopes Ortega, Secretário Municipal de Governo e Desburocratização e Nélio Saraiva Paim Filho, Secretário Municipal de Saúde.

Ainda durante a cerimônia, Marcio Fernandes afirmou seu compromisso e reforçou a parceria para com o desenvolvimento da cidade. “Tenho orgulho em dizer que sou o parlamentar que mais colocou recursos aqui no município e nós queremos manter essa parceria, pois tenho um enorme carinho por essa cidade e acredito que os recursos aqui inseridos em sua totalidade são transformados em benefícios para toda a população através do bom trabalho que vem sendo executado pelo prefeito Marcelo Ascoli, seu vice Wellison Muchiutti e pelo Secretário Municipal de Saúde, Nélio Saraiva Filho”, destacou o Deputado.

Para a agente de saúde Aline Schultz, 28, as bicicletas vieram para agregar e dar agilidade ao trabalho dos agentes de saúde. “Vai facilitar ainda mais a nossa função: vai ser mais rápido, vamos atender mais residências em menos tempo além de termos mais conforto na realização das nossas tarefas”, concluiu.

Ao todo, foram 54 indicações de melhorias para Sidrolândia além de emendas que beneficiam diretamente a população.