Marcelo Miller está sendo ouvido por procurador do Rio designado por Janot

O ex-procurador da República Marcelo Miller ainda estava sendo ouvido por volta das 16h45 desta sexta-feira, 8, por um procurador regional da República designado pela equipe do Procurador-Geral da República (PGR), Rodrigo Janot. O nome do procurador regional não foi revelado pela Procuradoria Regional da República (PRR), porque o procedimento interno, que ocorre no Rio, é sigiloso.

Miller, que agora atua como advogado, está prestando depoimento desde às 15h30, por suspeita de aproximação dos executivos do grupo J&F que firmaram delação premiada à Operação Lava Jato. O depoimento será considerado na decisão da PGR de validar ou não as declarações dos executivos, que descreveram esquemas de corrupção dos quais participaram, envolvendo membros do governo. O procurador regional recebeu de Brasília uma lista de perguntas para serem feitas a Miller.

