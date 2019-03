Marcelo Freixo: o que aconteceu nesta semana mostrou total falta de governança

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) criticou nesta sexta-feira, 22, a degradação do ambiente político nesta semana. Para ele, O presidente Jair Bolsonaro ainda não demonstrou capacidade de governança e tem deixado que ações de seus filhos parlamentares influenciem negativamente o governo. Ele também afirmou que os partidos progressistas fecharão questão contra a reforma da Previdência.

"A gente tem uma ausência de projeto de País, uma ausência de projeto de governo, e uma ausência de governança, incapaz de articular os setores base desse governo para conseguir ter minimamente uma agenda. Temos uma crise familiar em um governo que não consegue separar o que é questão familiar do que é questão pública. Isso tudo não é papel da oposição consertar", disse.

Freixo destacou também que o mote do governo fazer uma "nova política" tem gerado desgastes que estão atrapalhando as articulações junto ao Legislativo. "O governo tem uma natureza autoritária. Trata o Congresso como se fosse um espaço da má política, um lugar onde o presidente Bolsonaro trabalhou por quase 30 anos. A gente precisa acabar com a ideia de que qualquer política onde o Parlamento é sempre a casa da má política e tentar configurar a não política como forma de governar. Isso está ampliando a crise brasileira porque o governo não tem capacidade de diálogo com ninguém", disse.

O deputado acredita que o governo não tem capacidade para formar uma base aliada ainda e avaliou que casos de "sincericídio" do presidente acabam por "apagar as críticas que a oposição poderia fazer a ele". "Eu não acho que a oposição está apagada, mas é verdade que um presidente que diz publicamente que seu papel é desconstruir e não construir nada, ele se antecipa a uma crítica que a oposição possa fazer a ele", disse.