Marçal repercute situação de aeroporto em Dourados e aumento de energia em MS

O deputado Marçal Filho (PSDB) usou a tribuna durante a sessão desta manhã de quarta-feira (08) para falar sobre o aumento na energia elétrica aos consumidores de Mato Grosso do Sul, bem como sobre a situação da infraestrutura do aeroporto de Dourados.

De acordo com o parlamentar, o reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, a Energisa, foi um dos mais altos do Brasil. Marçal comparou os reajustes do estado de Mato Grosso (11,28%) e de São Paulo (6,32%). “Nós tivemos aumento sobre aumento. Quais os motivos para um reajuste tão alto?”, questionou o deputado.

Líder do governo estadual na Casa de Leis, o deputado Barbosinha (DEM) afirmou que é necessário somar esforços e estudar a fundo a questão. “É preciso aprofundar o estudo sobre a questão para encontrar formas de melhorar a tarifa. Uma das coisas que acontecem é que as usinas diminuem a capacidade de produção, mas continuamos pagando o mesmo preço pela energia. Elas entregam 30% e nós pagamos por 100%. Isso impacta no valor que pagamos”, explicou o parlamentar.

Aeroporto de Dourados

O deputado Marçal também comentou sobre a necessidade de reforma ao aeroporto de Dourados. “Dourados é póllo econômico do estado de Mato Grosso do Sul. Precisamos de pelo menos um vôo direto de Dourados a São Paulo. Temos demanda pra isso”, afirmou o parlamentar.

Em aparte, Capitão Contar (PSL) e João Henrique (PL) defenderam o Projeto de Lei Voe MS, de autoria de ambos, que prevê incentivos tributários a empresas que mantenham rotas aéreas de forma regular em dois ou mais municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, dentre outros critérios. Para eles, a iniciativa irá fomentar os investimentos no setor, beneficiando o turismo e aumentando as alternativas de vôos em cidades como Dourados e Corumbá.

O deputado Barbosinha também comentou sobre a infraestrutura do aeroporto de Dourados, afirmando que as empresas argumentam que devido ao mal estado da pista é que não podem realizar os vôos. Quanto à reforma do aeroporto, o deputado Neno Razuk (PTB) afirmou que o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, localizado em Aquidauana, deve realizar a reforma, e que a prefeita Délia Razuk (PL) está à frente das negociações que estão avançadas.

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB) prestou apoio à causa para o fomento do turismo e afirmou que hoje, dia 8 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Turismo, convidando a todos para participarem da audiência pública “Turismo no Estado de Mato Grosso do Sul”, a ser realizada às 14h no plenário Deputado Júlio Maia, por proposição do deputado Capitão Contar (PSL), presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Casa de Leis.