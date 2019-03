Marçal reforça atuação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente

Na sessão desta quinta-feira (28), o deputado estadual Marçal Filho (PSDB) debateu a importância da atuação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente na Assembleia Legislativa. Ele reforçou que as ações do grupo de trabalho não serão voltadas apenas para reivindicar direitos, mas discutir os deveres.

Marçal lembrou que os direitos já estão garantidos no ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). “As crianças e adolescentes já possuem muitos direitos. As responsabilidades e deveres foram sendo ignorados ao longo do tempo e corre o risco de desaparecer dentro dos lares e das escolas. Nossa função no âmbito da Frente Parlamentar esta exatamente nesta questão”, afirmou.

Como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente, Marçal informou que irá realizar seminários e audiências públicas na Assembleia Legislativa para discutir depressão, suicídio, bullying, pedofilia, pornografia infantil e apoio psicológico nas escolas.