Marçal propõe parceria público-privada para desenvolvimento de Dourados

O deputado Marçal Filho (PSDB) usou a tribuna durante sessão desta terça-feira (22) para incentivar a Prefeitura de Dourados a firmar parcerias com empresários da cidade. A proposta foi suscitada após reunião da Associação Comercial na cidade, com presenças também dos deputados Renato Câmara (MDB), Zé Teixeira (DEM) e Renato Câmara (MDB).

De acordo com o parlamentar foram expostas as dificuldades que os comerciantes passam. “Eles falaram dos problemas que vivenciam, as tributações e diversos assuntos. Eu também expus o que penso, pois hoje chegou a hora de pagar as contas da época das vacas gordas”, criticou o deputado Marçal.

Para o deputado é preciso usar de criatividade e fazer parcerias. “Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Não só com dinheiro pode ser feito parceria, mas também pelas boas ideias”, ressaltou. Ele exemplificou dizendo que o Estádio Douradão pode ser mais bem aproveitado também pelos 33 municípios no entorno e destacou o viaduto feito pelo município de Maracaju em parceria privada no valor de R$ 6 milhões.

“Foi construído por empresa em troca de área para loteamento. A cidade cresceu com isso e o viaduto evitou inúmeros acidentes. Claro que há parcerias que não dão certo, como a privatização da BR 163 que corta o Estado e não conseguimos todas as contrapartidas acertadas em contrato. Enquanto isso o povo paga por tudo, tanto impostos quanto pedágios. Isso precisa ser revisto, mas há muito o que pode ser feito”, finalizou.