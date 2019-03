Marçal Filho solicita reforma do Teatro Municipal de Dourados

O deputado estadual Marçal Filho em reunião com a Diretora-Presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro, solicitou a reforma do Teatro Municipal de Dourados. O parlamentar pleiteou ainda que o governo do estado viabilize eventos culturais para fomentar a cultura dos municípios da região.

Inaugurado em abril de 1998, o Teatro Municipal de Dourados é o único local do município com capacidade para receber espetáculos artísticos. A estrutura conta com 420 lugares, e desde a inauguração, não recebeu nenhuma reforma, por isso está sem condições para sediar apresentações culturais.

No pedido, Marçal destaca a importância da reforma geral do teatro. “Vale ressaltar que a estrutura foi construída há muitos anos e ao passar do tempo não recebeu os devidos cuidados, o que trouxe danos que só serão reparados com uma reforma completa e bem planejada”, pontuou.

Outra reivindicação de Marçal foi a possibilidade de a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em levar para Dourados e para as cidades vizinhas, eventos teatrais, shows artísticos e culturais, exposições e feiras literárias, para fomentar a cultura nas comunidades destes municípios.

“É necessário também, que o governo do estado planeje ações para financiar a produção de obras literárias, teatrais, musicais e culturais em geral, para que possamos enriquecer ainda mais o conhecimento e a criatividade no interior de nosso Estado” defende Marçal Filho.