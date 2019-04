Marçal Filho solicita melhorias na MS-157 entre Maracaju e Itaporã

O Deputado Estadual Marçal Filho encaminhou solicitação ao Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que sejam feitas melhorias na sinalização vertical e horizontal, além da construção de acostamento e áreas de descanso na MS-157, no trecho que liga Maracaju à Itaporã.

A MS-157 é uma das mais importantes do Centro-Sul do estado, logo que, é um caminho alternativo à BR-163, e além disse, é fundamental para o setor produtivo. Nos últimos anos, com o crescimento da produção de grãos na região de Maracaju, a rodovia é utilizada para o escoamento de grande parte da safra para os estados da Região Sul do país, aumentando de forma considerável o fluxo de caminhões.

As melhorias na sinalização vertical e horizontal ao longo da via são necessárias para melhorar a trafegabilidade deste trecho, além de serem urgentes e necessárias.

Outra reivindicação de quem transita pela região é a necessidade da construção de acostamento e áreas de descanso, pois não havendo estes locais adequados, os veículos são estacionados praticamente no meio da rodovia, o que aumenta os riscos de acidentes.