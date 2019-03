Marçal Filho se reúne com Luciana Azambuja para discutir ações que reduzam o feminicídio

A reunião aconteceu na sala da reuniões da Assembleia Legislativa

Nesta quinta-feira, 21 de março, o deputado estadual Marçal Filho, que é o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, se reuniu com Luciana Azambuja, Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), para debater sobre políticas públicas que livrem as mulheres da violência.

Esta primeira reunião deve resultar em parceria entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, para a implementação de programas educativos em todos os municípios, além da utilização dos meios de comunicação da Assembleia Legislativa para criação de conteúdos educativos.

O encontro aconteceu na sala de reuniões da Casa de Leis, ocasião em que Luciana Azambuja apresentou informações dos casos de violência doméstica que vem acontecendo em Mato Grosso do Sul.

Luciana Azambuja elogiou Marçal Filho pela criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica. “Parabenizo a criação desta frente, isso demonstra que mesmo não tendo nenhuma mulher deputada na Assembleia Legislativa, temos homens atentos, que querem defender e fiscalizar a violência contra as mulheres”, disse.

Marçal Filho defende ações efetivas no combate à violência contra a mulher. “São números assustadores, que apesar de terem leis para coibir esta prática, continuamos assistindo estes atos covardes”, falou o parlamentar.

Segundo Marçal, é preciso manter este assunto em alta, e não somente no mês de março, quando é comemorado o “Dia Internacional da Mulher”, e ressalta ainda que é necessário em conjunto, tomar medidas que visem diminuir este tipo de violência, que envergonha.

“O feminicídio infelizmente é algo que acontece no nosso país e não é diferente aqui no nosso estado. Exemplo disso foi o final de semana em que comemoramos o ‘Dia Internacional da Mulher’, onde tivemos em menos de 24 horas três feminicídios, e isso fez com que a luz vermelha ascendesse. Como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher da Assembleia, vou fazer com que ela seja atuante o tempo inteiro, até que tenhamos a diminuição desses índices”, finalizou Marçal.