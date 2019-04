Marçal Filho propõe Frente Parlamentar de Prevenção aos Acidentes de Trabalho

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) enfatizou nesta manhã (10) a importância de se prevenir os acidentes de trabalho, tema da Campanha Abril Verde, que aborda a segurança trabalhista. “Nós, parlamentares, devemos atuar no sentido de trazer essas demandas da sociedade para discussão na Casa de Leis, acolher e dar essa estrutura a essas pessoas com a prática de medidas efetivas. Proponho então a Frente Parlamentar de Prevenção aos Acidentes de Trabalho, para um debate amplo com a realização de uma grande audiência pública”, relatou.

O deputado lembrou o caso ocorrido em uma indústria de embalagens no município de Dourados, no dia 1º de abril. “Hpa muitos casos chocantes de acidentes de trabalho onde as pessoas perdem membros e até a vida. O último noticiado pela imprensa foi o de Rosivaldo Pereira Alves, 42, no dia 1º de abril, prensado ao conferir uma máquina em uma indústria localizada em Dourados. Que as empresas tenham cada vez mais a consciência sobre a necessidade de prevenir em relação a esses fatos”, considerou Marçal Filho.

Marçal Filho acredita que as doenças adquiridas com o exercício laboral ou em decorrência dele devem também ser consideradas. “Atualmente várias classes de trabalhadores sofrem com doenças que acabam contraindo com o tempo de trabalho. Os professores são um exemplo, submetidos a um nível de estresse muito alto, passam por problemas psicológicos ou físicos decorrentes da profissão”, destacou.

O parlamentar ainda elencou alguns números e as profissões que mais sofrem com acidentes de trabalho. “Em Mato Grosso do Sul, só no ano passado, foram mais de oito mil acidentes de trabalho registrados, com 32 mortes. As profissões mais atingidas são os alimentadores de produção de indústria, os coletores de lixo domiciliar, os técnicos de enfermagem, os motoristas de caminhão e educadores”, acrescentou o deputado Marçal Filho.

Campanha Abril Verde – O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho é comemorado no dia 28 de Abril em alusão a uma explosão ocorrida em 1969, de uma mina da cidade de Farmington, na Virgínia, nos Estados Unidos, onde por 78 trabalhadores faleceram, caracterizando o episódio como um dos maiores e mais conhecidos acidentes trabalhistas da humanidade. A cor verde está relacionada aos cursos da área da saúde, e por isso o símbolo da campanha é o laço verde.

Agrotóxicos - Marçal Filho também comentou uma reportagem divulgada por um site da capital sobre o uso de agrotóxicos nas lavouras do Estado. “Não há como saber o quanto de agrotóxico estamos consumido segundo estudos de uma doutora e pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul [UFMS], pois não temos laboratório para isso. Nosso Estado nos orgulha pela produção agrícola e mantém o nosso Produto Interno Bruto [PIB], pois é moderna e utiliza alta tecnologia na produção, mas é possível adequar o uso dos agrotóxicos das nossas lavouras com a produção”, alertou o parlamentar.

O deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB) revelou que a prevenção é a chave para melhoria em qualquer área. “Infelizmente a cultura não é de investimento em prevenção. A quantia economizada em todas as áreas seria enorme se fosse trabalhada a prevenção. Em relação aos alimentos de nossa agricultura, seria um benefício à nossa saúde, igualmente com os acidentes de trabalho e doenças adquiridas, na família tenho professores que perderam até a voz por conta do trabalho”, registrou o parlamentar.