Marçal Filho comenta pesquisa sobre o desempenho do Governo Federal

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) subiu a tribuna nesta manhã (9) para comentar sobre a pesquisa do Instituto Datafolha publicada no último domingo (7) no Jornal Folha de São Paulo, sobre o desempenho do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que completará 100 dias amanhã. “Nos dados referentes ao desempenho de Jair Bolsonaro e seu governo, 32% avaliou como ótimo, 33% como regular e 30% como ruim ou péssimo. Isso demonstra que a população está dividida em relação a atuação do governo federal”, divulgou.

O parlamentar submeteu o resultado desta pesquisa a uma enquete de programa de rádio. “A maioria não acredita nesta pesquisa, acha que é manipuladora. É interessante observar isso, pois há institutos que realmente manipulam os resultados. A população está muito crítica e não aceita mais ser induzida, pensam, não aceitam nada de goela abaixo”, destacou o deputado estadual Marçal Filho.

Marçal Filho também lembrou que em 100 dias de mandato não dá para avaliar um governo ou cargo público. “Ainda que as pessoas tenham menos paciência e tolerância para esperar resultados, em 100 dias apenas um governo não mostra tantos. Atualmente a população questiona todo tipo de notícia, seja veiculada pelas mídias sociais ou pelos outros veículos de comunicação”, relatou.

Para o deputado, os eleitores têm uma nova postura diante dos agentes públicos. “Com esse questionamento em relação à atuação do agente público, os políticos que não enxergarem que as pessoas estão muito mais questionadoras, sem acreditar em qualquer coisa sem justificativa plausível, não serão eleitos. Esta nova postura é de se aplaudir e teremos verdadeiramente uma população consciente, já que muito mais importante do que mudar os políticos, é mudar a população que elege esses políticos. Espero que as pessoas cada vez mais acompanhem nossos passos”, considerou o deputado Marçal Filho.