Marçal Filho apresenta projeto sobre cobrança de encargos na fatura de energia elétrica

Proposta passou a tramitar na Casa de Leis nesta terça-feira

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) apresentou nesta terça-feira (12) o Projeto de Lei 294/2019. A proposta pretende proibir a concessionária fornecedora de energia elétrica em Mato Grosso do Sul de realizar cobrança de indenizações, parcelamentos, multas e outros encargos decorrentes de suposta fraude, no mesmo documento de cobrança do consumo mensal do serviço.

O documento também proíbe corte, suspensão ou interrupção do fornecimento do serviço pelo não pagamento da fatura na qual estejam inclusos os valores dos encargos citados. Se aprovada, a vedação não será aplicada aos encargos decorrentes de mora ou impontualidade no pagamento dos serviços efetivamente prestados ao consumidor.

“A exigência de que trata este projeto de lei tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo”, justificou o autor da matéria.