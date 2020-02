Marçal defende auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência

Marçal Filho (PSDB) ocupou a tribuna na manhã desta quinta-feira (20) para falar do Dia da Mulher que se aproxima, a ser comemorado no dia 8 de março de 2020. O deputado afirmou a importância do combate à violência doméstica e mencionou projeto de São Paulo que prevê “bolsa aluguel” para as mulheres que precisam sair de casa após denunciarem a violência e não têm para onde ir.

“Temos que acabar com essa ‘tradição’ de que não somos todos iguais, a sociedade precisa coibir a violência contra a mulher”, frisou Marçal. Ele disse, ainda, que é preciso fazer algo concreto a respeito. “Muitas mulheres não têm para onde ir depois que denunciam os agressores. Precisamos buscar alternativas, quem sabe indicar ao governo que tome a iniciativa de criar um projeto como o de São Paulo, o bolsa aluguel”, exemplificou o deputado.

O projeto mencionado pelo deputado Marçal é o que garante a moradoras da cidade de São Paulo que tenham sido vítimas de violência doméstica e possuam poucos recursos financeiros a possibilidade de receber auxílio aluguel. A proposta foi aprovada na última semana, na Câmara dos Vereadores de São Paulo e aguarda sanção ou veto do prefeito Bruno Covas (PSDB).