Marçal anuncia que cartórios apresentarão projeto para diminuir valores de taxas

O deputado Marçal Filho (PSDB) - Foto: Divulgação

O deputado Marçal Filho (PSDB) anunciou durante sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) que os cartórios do estado irão propor diminuição nos valores de emolumentos referentes a imóveis avaliados como de baixo valor. “Tivemos a boa notícia em relação a esse assunto que vem nos preocupando que são as taxas cartorárias”, afirmou o parlamentar.

Marçal afirma que assim que o projeto chegar à Casa de Leis será objeto de análise e de estudos aprofundados pela Comissão da Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

“Faz tempo que pessoas vão para outros estados para registrar seu imóvel porque temos as taxas mais altas cartorárias. Todos nós temos interesse nesse assunto. Nos não podemos de forma nenhuma sermos o campeão em relação aos valores cobrados”, disse o deputado.

BR-163

Na oportunidade, Marçal também reivindicou a continuidade da obra de duplicação da rodovia federal BR-163, cujo projeto é de responsabilidade da empresa CCR MSVia.