Maracaju recebe R$ 1 milhão da Sudeco para concluir obra de drenagem

O município de Maracaju recebeu R$ 1 milhão para conclusão de obras de drenagem e pavimentação. Os recursos foram viabilizados pelo senador Waldemir Moka (PMDB) junto à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

As obras estão orçadas em R$ 1,5 milhão. Os outros R$ 500 mil foram liberados no início das obras, em 2014.

De acordo com Moka, o dinheiro para obras de infraestrutura nas cidades tem sido liberado por atender área que beneficia a população diretamente. "Drenagem e saneamento básico são obras que, além de dar uma vida melhor às pessoas, previne uma série de doenças, principalmente entre as crianças", explica o senador, que é médico.

O parlamentar destaca a parceria com o prefeito de Maracaju, Maurílio Azambuja, a quem considera um dos melhores administradores do Estado. "A gente sabe que pode brigar por recursos para Maracaju porque o município sempre estará em dia com sua prestação de contas. Logo, o dinheiro não será devolvido por questões burocráticas", diz.

Veja Também

Comentários