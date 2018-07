Mara Caseiro vai à Cassems em busca de plano para servidores de Ladário

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) acompanhou nesta tarde (17) o prefeito de Ladário, Carlos Anibal Ruso, durante reunião com o presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), Ricardo Ayache. Em pauta, a adesão dos servidores públicos locais ao plano de saúde.

De acordo com o secretário de Administração, Hélder Botelho, o município conta com cerca de 900 funcionários, a maioria com grande expectativa pela possibilidade de adesão à Cassems. A Câmara Municipal e os servidores inativos também devem ser incluídos.

Mara Caseiro informou que a Cassems tem interesse na proposta e que uma equipe deve visitar a cidade nas próximas semanas para prestar esclarecimentos sobre o plano aos servidores.

“Acompanhamos o prefeito nessa reunião e tivemos uma ótima receptividade do presidente Ricardo Ayache. Será feito um cálculo do percentual que ficará a cargo dos servidores e a parte que caberá à prefeitura. Sem dúvidas um benefício que atingirá centenas de famílias, e que estamos fazendo o possível para que dê certo”, comentou a parlamentar.

Conforme Mara Caseiro, os funcionários públicos de Ladário, nesse caso, poderão utilizar a estrutura já montada em Corumbá, município vizinho, onde está sendo construído hospital próprio da Cassems.

Com inauguração prevista para outubro, a unidade contará com 35 leitos, três salas cirúrgicas, Pronto Atendimento 24 horas, além de três recepções, cinco consultórios ambulatoriais e dois odontológicos.

Será equipado com os mais modernos aparelhos, incluindo ressonância magnética, tomografia, raio-x digital, mamografia, densitometria óssea, duas salas de ultrassonografia, laboratório de análises clínicas e um centro de especialidades médicas.

Ricardo Ayache informou durante a reunião que a interiorização da saúde sempre esteve entre os principais objetivos da diretoria da Cassems.

Também participaram do encontro o vereador Osvalmir Nunes da Silva e o diretor presidente do Instituto de Previdência de Ladário, Manoel Francisco de Jesus Filho.