Mara Caseiro solicita recursos para construção de uma "Central Fácil" em Jaraguari

Mara reivindica Fácil para Jaraguari

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) está solicitando ao governo de Mato Grosso do Sul a destinação de recursos do Orçamento Geral do Estado para a construção de uma Central de Atendimento ao Cidadão, mais conhecida como "Fácil", em Jaraguari.

O expediente, apresentado hoje (25) no plenário da Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo Silva.

O pedido partiu do prefeito Edson Rodrigues Nogueira. Em reunião com a deputada, ele explicou que a maioria dos órgãos do Estado que funcionam na cidade, como Agenfa, Detran, Iagro, Cassems e Agraer, estão instalados em prédios locados ou cedidos pelo município.

"O que o prefeito quer, e que está contemplado em nosso pedido, é reunir esses e outros órgãos em um só local, barateando o custo de manutenção e melhorando o atendimento à população", resumiu Mara Caseiro.