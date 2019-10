Mara Caseiro se reúne com lideranças de Eldorado para discutir eleições 2020

Em Eldorado ela reuniu-se com vereadores e representantes da sociedade que lhe pediram para concorrer à prefeitura no ano que vem - Foto: Divulgação/Assessoria

Em visita a municípios do interior, a presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Mara Caseiro, conversou com lideranças locais sobre ações culturais e projetos polítcos para o ano que vem. Em Eldorado na noite de terça-feira (08), ela reuniu-se com vereadores e representantes da sociedade que lhe pediram para concorrer à prefeitura no ano que vem.

O grupo, formado pelos vereadores Antonio Costa (Tonheca), Antonio Jorge dos Santos (Toninho do Taxi), José Martins, Edson José da Silva, Joil Moreira Marques, ex-prefeito Mário Coelho, ex-vereador Anestardo de Paula Deus, ex-secretária de Assistência Social, Sueli de Lara, produtor rural Roberto Botega e pré-candidato a vereador Roberto (Jacaré), afirmou que o nome de Mara Caseiro é consenso entre vários segmentos da comunidade eldoradense.

O desejo da maioria da população, conforme eles, é que o progresso e o desenvolvimento voltem a estar presentes no município que já foi administrado por Mara Caseiro durante oito anos consecutivos. “Fico muito feliz de ter meu nome lembrado por grande parte da população que deseja meu retorno à Prefeitura Municipal”, disse ela.

No final do mandato, em 2008, Mara Caseiro obteve 92% de aprovação popular, haja vista as diversas obras realizadas em sua gestão. São elas: pavimentação asfáltica em 85% das ruas, construção de diversas unidades habitacionais, aquisição de 5 ambulâncias, reativação de 6 postos de saúde, geração de 800 empregos com a reabertura de frigorífico e a inauguração de empresas como a Copagril, entre outras.

Em resposta ao grupo, Mara Caseiro agradeceu o pedido e colocou seu nome à disposição. “Vamos ouvir líderes do meu partido, o PSDB, a comunidade, os parceiros políticos, a família, enfim, temos um tempo ainda para definir essa questão que será analisada com muito carinho”, disse.

Visita a Bela Vista

Consciente da importância do esporte para o bem estar físico e social do ser humano, Mara Caseiro foi parceira do presidente da Câmara Municipal de Bela Vista, vereador Demecio Takeshi Higa, o Xetinho, na realização da 5ª edição do Campeonato de Futebol Entre Amigos, que aconteceu de 10 de setembro a 05 de outubro deste ano. “Assim como a cultura e a arte, o esporte é essencial para o desenvolvimento das pessoas. Sou parceira do município de Bela Vista e tenho um grande carinho pelo vereador Xetinho que faz esse importante trabalho social, de levar o esporte e o entretenimento à comunidade”, declarou Mara.