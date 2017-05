Mara Caseiro quer reformulação no sistema de emissão do GTA

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) está pedindo que o governo estadual reformule o acesso ao sistema de emissão do GTA (Guia de Trânsito Animal), para facilitar a vida dos pecuaristas de Mato Grosso do Sul.

O sistema atualmente está interligado (no mesmo servidor) com outro órgão governamental. O pedido é que um servidor especifico para a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), com aumento de sua capacidade.

Mara Caseiro explica que tem recebido incontáveis reclamações de usuários , que encontram dificuldades no acesso, uma vez que o servidor sempre está carregado com outros acessos que não são da Iagro.

"Em várias ocasiões, os usuários tiveram que esperar até um dia para conseguir emitir a GTA, com o gado embarcado. Por isso fazemos esse apelo", afirmou a deputada.

