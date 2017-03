Mara Caseiro discute demandas de dois municípios com governador

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) e lideranças políticas de Amambai e também de Iguatemi estiveram reunidos nessat terça-feira (21) com o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), para discutir demandas dos municípios, sobretudo relacionadas ao setor de saúde e de infraestrutura.

Reinaldo prometeu destinar R$ 4 milhões à administração municipal de Amambai para recapeamento de ruas e avenidas. Nesse pacote, será discutida a possibilidade de se incluir obra no Rodoanel.

Outra demanda apresentada ao governador, objeto de pedidos recorrentes da deputada Mara, é a reforma e ampliação do Hospital Regional de Amambai, que hoje é um pólo de saúde e atende toda a comunidade dos arredores.

“Esse é um pedido antigo nosso ao governador, maior investimento no Hospital Regional de Amambai. Solicitamos um complemento, uma vez que já há uma emenda de R$ 500 mil do deputado Geraldo Resende. Dentro desse processo, pedimos ainda a construção de uma sala de autópsia e um raio-x digitalizado, além de outros equipamentos que possam ajudar o município a oferecer um melhor serviço em saúde para a comunidade”, detalhou a parlamentar. Também foi solicitado ao governador recurso para custeio do hospital.

Na área da segurança pública, o grupo pediu a Azambuja a construção de uma sala de acolhida dentro da delegacia, visando dar suporte às mulheres vítimas de violência doméstica. A sala contaria com apoio de psicólogos e assistentes sociais.

“Hoje já é feito esse trabalho de acolhimento em Amambai. Mas enquanto não podemos contar com uma delegacia especializada em atendimento às mulheres, pedimos essa sala, que já daria um bom suporte”, comentou Mara Caseiro.

Rodovia

Outra solicitação do grupo está relacionada à obra na rodovia que liga Amambai a Caarapó, Aral Moreira e Coronel Sapucaia.

Reinaldo Azambuja anunciou que o pedido será atendido, uma vez que o processo já está em processo de licitação.

O governador também se comprometeu em cobrar mais agilidade das empresas que estão construindo as 6 pontes de concreto no município, além da quadra de esportes na aldeia indígena.

“Também aproveitamos nossa audiência com o governador para solicitar a construção da ponte do rio Amambai, na estrada da escola agrícola. Ele prometeu analisar a viabilidade da obra”, detalhou Mara Caseiro.

Para finalizar, foi pedida ao governador a continuidade do projeto “Bom de Bola, Bom na Escola”, desenvolvido com sucesso pela Polícia Militar. A ideia é que o atendimento também se estenda às crianças e adolescentes indígenas de Amambai.

Participaram da reunião o prefeito Edinaldo Luiz de Melo Bandeira (PSDB), secretários municipais, e os vereadores Janete Córdoba (PSDB), Ilzo Victor (SD), Maikell Ruiz (PP) e Chico Ratier (PEN), entre outros parlamentares.

Iguatemi

Reinaldo Azambuja, deputada Mara Caseiro e comitiva de Iguatemi Reinaldo Azambuja, deputada Mara Caseiro e comitiva de Iguatemi

Entre os pedidos relacionados à Iguatemi durante reunião da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), a prefeita Patrícia Nelli (PSDB), secretários e vereadores de Iguatemi com o governador, está o asfaltamento e recapeamento de algumas ruas e avenidas, sobretudo na Vila Rosa.

Também foi discutida a situação das estradas vicinais, que hoje encontram-se em situação precária. Apesar de serem de responsabilidade do município, a prefeita pediu o apoio do governo para solucionar a questão. O governador disse que vai estudar e ajudar no que for possível, dentro da legalidade.

Foram solicitadas ainda ao governador a construção de novas casas populares no município. A prefeita Patrícia Nelli admitiu a dificuldade de encontrar áreas compatíveis, mas disse que está trabalhando nesse projeto.

Também foi colocada a Reinaldo Azambuja a necessidade de patrulhas mecanizadas para atender aos assentamentos locais, assim como assistência técnica aos produtores rurais, visando dar condições para que eles se autosustentem em seus lotes.

“Conversamos ainda com o governador sobre a construção das cinco pontes de concreto no município, após as chuvas que assolaram o Conesul durante o verão. O governador vai cobrar celeridade nas obras”, comentou Mara Caseiro, ressaltando que uma das dificuldades da atual administração em relação a esses projetos é o não recebimento de verbas oriundas do governo Federal até o momento.

Saúde

No setor de saúde, foi discutido o processo de pactuação com hospital de Iguatemi, que hoje trabalha com 90% de taxa de ocupação e que atende não apenas a população local, mas também de cidades próximas e da aldeia indígena.

“Falamos com o governador sobre a necessidade de um aporte financeiro para o hospital, para que ele continue prestando um bom serviço à comunidade”, relatou a deputada.

Uma audiência será marcada posteriormente com o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares, para discutir essas e outras demandas.

“Continuo à disposição da população de Iguatemi, sempre trabalhando e destinando emendas para que juntos possamos melhorar as condições de vida da população”, concluiu Mara Caseiro.

Também participaram da reunião o vice-prefeito, Genésio Neto , e os vereadores Mirian Krenczynski, Juliana Mudolon, Zé do Deda e Ricardo Ribeiro, além dos secretários Jakeline Giaretta Motta (Saúde), Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli (Governo), e Ednelson Pelegrinelli (Obras e Infraestrutura).

