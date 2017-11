Mara Caseiro assume o PSDB Mulher em Mato Grosso do Sul

Mara Caseiro foi eleita por unanimidade - Divulgação

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), assumiu no último sábado (11) a presidência do PSDB Mulher de Mato Grosso do Sul durante a convenção do partido em Campo Grande. Eleita por unanimidade, destacou que o PSDB Mulher não vai se limitar ao papel de mero departamento do partido, para assumir novas responsabilidades no trabalho de mobilização e de estruturação do partido e das campanhas eleitorais que se aproximam. “Vamos caminhar unidas, lado a lado, na luta por um futuro melhor e temos certeza que vamos ser vitoriosa”, afirmou.

Em seu discurso de posse, destacou ainda a importância do trabalho que vem sendo desenvolvimento no Estado pelo governador Reinaldo Azambuja. Segundo ela, as transformações que ele comanda estão mudando para melhor a vida das pessoas e trazendo desenvolvimento para o Estado e isso fortalece o PSDB, suas bancadas e as lideranças municipais. Por isso, entende ela, o PSDB Mulher terá papel decisivo nos projetos do partido. “Além do trabalho partidário, temos também as nossas lutas especificas que nos dao ainda mais motivação e legitimidade”, lembrou Mara Caseiro destacando entre outras bandeiras, o combate à violência contra a mulher, o apoio ao empreendedorismo feminino e a ampliação dos espaços da mulher da política.

Mara lembrou ainda que as mulheres, mobilizadas a partir de uma chapa que contemplou toda a representação do PSDB nos municípios e em vários segmentos da sociedade, vão participar mais ativamente da vida partidária a partir de agora. “Não podemos nos acomodar e muito menos nos omitir. Vamos mostrar que somos mulheres de luta, acostumadas a nos desdobrar em esforços para alcançar nossos objetivos”, garantiu ela. Na próxima semana ela deverá reunir a direção do movimento para tratar da programação para o final deste ano, já com a nova dinâmica pretendida.