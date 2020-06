Mapa do Feminicídio é tema desta edição do Segurança em Pauta

Investigadora Lucilene Souza recebe especialistas para falar sobre temas relacionados à área de Segurança Pública - Foto: Divulgação TV ALEMS

Mostrar o trabalho da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, dos demais órgãos de segurança e áreas afins é o objetivo da Polícia Civil com o programa Segurança em Pauta, realizado em parceria com a TV Assembleia. Todas as semanas, temas ligados à Segurança Pública, direito e vida comunitária são abordados, por meio de entrevistas, reportagens, análises técnicas, dicas de segurança, debates e mesa-redonda.

A investigadora Lucilene Souza recebe especialistas sobre o assunto-tema para entrevistar e debater com profissionais da Segurança Pública, da administração da justiça e da sociedade civil, na intenção de esclarecer a população sobre o tema do dia. Nesta edição, o bate-papo é com a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Fernanda Mendes.

No programa desta semana, a conversa será sobre o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, o Mapa do Feminicídio, lançado pelo Governo do Estado e a Sub-secretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com a delegacia-geral da Polícia Civil. O impacto da pandemia nos casos de violência doméstica e familiar.

Delegados e investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população, informação de qualidade. A ideia é pluralizar o debate, aproximar a comunidade dos órgãos de segurança e abordar termos técnicos de forma clara e acessível a todos os públicos. O programa vai ao ar na grade da TV Assembleia segundas às 16h30, quartas às 7h30, sextas às 14h, e aos domingos às 18h30. O Segurança em Pauta também está disponível no Youtube. Basta clicar aqui.