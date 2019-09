Manual da Defesa em Ato Infracional é destaque no Papo é Leitura

Ana Maria Assis de Oliveira foi entrevistada pelo jornalista João Humberto

Voltada às pessoas que defendem os direitos das crianças e adolescentes, a obra sociojurídica Manual da Defesa em Ato Infracional – Teoria e Prática, escrita pela advogada e jornalista Ana Maria Assis de Oliveira, é debatida no programa O Papo é Leitura, produzido e apresentado pelo jornalista João Humberto, que vai ao ar nesta sexta-feira (27), às 18h14, na TV Assembleia.

Ana Maria tem 30 anos e lançou recentemente seu Manual da Defesa em Ato Infracional – Teoria e Prática, que começou a ser escrito quando ela ainda trabalhava na Defensoria Pública do Estado, em Campo Grande. A experiência de cinco anos no local, cuidando de casos envolvendo adolescentes e crianças infratores, garantiu a ela muita propriedade na escrita da primeira obra.

Publicado pela Editora Juspodivm, localizada em Salvador (BA), o Manual da Defesa em Ato Infracional – Teoria e Prática conta com prefácio de Mário Volpi, diretor de políticas públicas para adolescentes da Unicef Brasil.

No livro escrito por Ana Amaria Assis de Oliveira, o leitor terá acesso a vários modelos de petição envolvendo a defesa de adolescentes e crianças acusados de atos infracionais. “Quando trabalhei na Defensoria Pública eu escrevia muitas petições. Toda essa experiência me garantiu muita bagagem no sentido de compartilhar isso com outras pessoas por meio do livro. Há exemplos de pedidos de liberdade, apelação, agravo, transferência, extinção de medida socioeducativa”, explicou Ana.

O Papo é Leitura

A literatura é uma arte que enriquece a cultura e transforma vidas, além de levar o leitor a viajar por diversos universos. Valorizar a leitura, por meio das obras de escritores regionais, além da divulgação de ações que dignificam a literatura são os principais objetivos do programa O Papo é Leitura.

Após a estreia desta edição com Ana Maria Assis de Oliveira, o programa O Papo é Leitura será exibido na grade de programação da TV Assembleia no domingo (29), às 12h10, e na segunda-feira (30), às 8h. A TV Assembleia pode ser vista no canal TV no YouTube ou então neste link: www.al.ms.gov.br/tvassembleia.