Mantega 'azeitou' liberação de negócio da Previ com Odebrecht, diz Marcelo

Em delação premiada, Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo que leva seu sobrenome, falou sobre a atuação do ex-ministro Guido Mantega para destravar a liberação de um negócio pela Previ com a Odebrecht Realizações Imobiliárias. A Previ, fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, comprou parte do empreendimento imobiliário Parque da Cidade - o negócio contou com a ajuda de "Guido", forma como Marcelo se refere ao ex-ministro.

Segundo Marcelo, Mantega "azeitou" a liberação do negócio. O empresário foi procurado por executivo responsável pela Odebrecht Realizações Imobiliárias para pedir "um conforto" por parte do então ministro da Fazenda sobre o negócio. Marcelo levou o caso a Mantega e depois disso lançou um crédito de R$ 27 milhões em favor do PT na conta corrente usada para fazer repasses de interesse ao governo.

"Negociações dessas travam mesmo. Fica difícil dizer (se negócio teria sido feito sem a atuação de Guido Mantega). Teria destravado em mais tempo se eu não tivesse falado? Eu não posso dizer (...) Com certeza ajudou. Atrapalhar não atrapalhou", disse Marcelo sobre a intervenção do então ministro da Fazenda.

Ele disse ainda que destinou R$ 4 milhões ou R$ 5 milhões da conta vinculada a interesses do governo ao deputado Carlos Zarattini (PT-SP) e ao ex-deputado Cândido Vaccarezza (PTdoB-SP), em razão de influência no negócio. "Eu sabia que Zarattini e Vaccareza tinham relação com Guido. Disse: 'Se você (Paul Elie Altit, executivo da Odebrecht Realizações Imobiliárias) prometeu a ele dar esse apoio, até consigo com Guido descontar na planilha do italiano", narrou Marcelo.

Defesas

Em nota divulgada nesta terça-feira (11), o líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini (SP), disse que "delação não é prova". "Todos os citados das bancadas do PT na Câmara e no Senado irão provar sua inocência nesse processo", diz a nota. O líder completa: "É lamentável que mais uma vez haja a divulgação de inquéritos em que sequer os citados tivessem conhecimento do que são acusados".

"Cândido Vaccarezza não é réu na operação lava jato e eventuais declarações de executivos da Odebrecht serão refutadas na íntegra", escreveu, em nota, a defesa do ex-deputado.

