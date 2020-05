Mansour classifica como sem fundamento crítica de Bolsonaro à obrigatoriedade do Exame da Ordem

O presidente da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul), Mansour Elias Karmouche, classificou como sem fundamento a afirmação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro - Foto: Reprodução

O presidente da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul), Mansour Elias Karmouche, classificou como sem fundamento a afirmação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira (29), de que o Exame da Ordem é "caça-níquel". "Não tem fundamento e só releva o descontentamento dele com o Exame da OAB desde o tempo em que era deputado federal. O Bolsonaro já fez várias tentativas de acabar com a prova nos tempos da Câmara dos Deputados, mas não conseguiu e nem vai conseguir", recordou.

Para Mansour Karmouche, o presidente da República não tem conhecimento da importância do Exame da Ordem, que funciona como um controle do nível dos profissionais que são formados todos os anos pelas milhares de faculdades de Direito em todo o Brasil. "Graças ao fisiologismo do MEC (Ministério da Educação), todos os anos surgem novas faculdades de Direito no País e que lançam milhares de bacharéis no mercado sem a qualificação necessária. Por isso, por ano, 3,6 milhões de recém-formados são reprovados no Exame da Ordem, demostrando a péssima qualidade do ensino superior na área de Direito", ressaltou.

O presidente da OAB/MS reforça que não é culpa da Ordem que as faculdades coloquem no mercado profissionais despreparados, mas, acredita que a fala de Jair Bolsonaro tem mais viés político do que técnico. "Não é de hoje que o presidente da República e o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, estão travando uma guerra pública. Os dois estão politizando qualquer assunto e isso é ruim para a Ordem e para o Brasil, sendo que Bolsonaro faz esse tipo de declaração para provocar Santa Cruz", analisou, informando que a OAB Nacional vai soltar uma nota rebatendo a fala de Bolsonaro.

Entenda o caso

Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Exame da Ordem é "caça-níquel" ao se dirigir a um apoiador na saída do Palácio da Alvorada que cobrava o "direito ao trabalho" dos bacharéis da área. O chefe do Executivo falou da dificuldade de aprovar o tema.

"Eu tive projeto que nem o de vocês no passado [fim do exame]. O Eduardo Cunha passou em votação quando era presidente. Foi derrotado com toda a força que ele tinha naquele momento, para você ver a dificuldade de atender o seu pleito. Eu acho justo, fez faculdade, pode trabalhar. Não tem que fazer exame de ordem não, que é um caça níquel, muitas vezes", apontou.

Bolsonaro é um fervoroso crítico da prova exigida para atuação como advogado. Ele tece críticas à prova, cuja aprovação é requisito para inscrição nos quadros da OAB desde quando era deputado federal, quando elaborou projetos de lei contra o teste, que foi rejeitado.