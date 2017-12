Manoel Calças é eleito presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo

Por 213 votos, o desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças foi eleito, nesta quarta-feira, 6, novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ademir Carvalho, com quem disputou o segundo turno, recebeu 124 votos.

Atual corregedor, Calças é o sucessor de Paulo Dimas Mascaretti.

Manoel de Queiroz Pereira Calças é mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tomou posse na Magistratura em 1976 e foi nomeado para a 15ª Circunscrição Judiciária, com sede em São José do Rio Preto.

Exerceu a judicatura nas comarcas de Paulo de Faria, Tanabi, São José do Rio Preto e na Capital. Foi promovido para o 2º Tribunal de Alçada Civil em 1995.

Assumiu o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2005. Foi vice-diretor da Escola Paulista da Magistratura no biênio 2014-2015.

Professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da Universidade de São Paulo, da Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da Universidade Nove de Julho e da Instituição Toledo de Ensino de Bauru.