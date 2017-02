Manifestantes protestam contra privatização da Cedae em frente à Alerj

Aproximadamente 500 manifestantes se reuniam em frente à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) no final da manhã desta segunda-feira, 20, a maioria com camisetas da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae). Eles protestam mais uma vez contra o projeto que prevê a privatização da estatal.

A medida é uma exigência do governo federal para liberar o Estado do Rio do pagamento de dívidas com a União pelo prazo de três anos. Os manifestantes fecharam a Avenida Presidente Antônio Carlos. A Polícia Militar acompanha o protesto, que até por volta das 11h45, ocorria sem nenhum registro de tumulto.

O texto-base do projeto de lei que autoriza a privatização da Cedae foi aprovado nesta segunda-feira, na Alerj. O governo Luiz Fernando Pezão (PMDB) conseguiu a aprovação por 41 votos a favor e 28 contra - um deputado não votou.

