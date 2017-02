Manifestantes protestam contra privatização da Cedae em frente à Alerj

Cerca de 500 manifestantes se reúnem na frente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) neste momento, a maioria com camisetas da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae). Eles protestam mais uma vez contra o projeto que prevê a privatização da estatal, uma exigência do governo federal para liberar o Estado do Rio do pagamento de dívidas com a União pelo prazo de três anos.

Os manifestantes fecharam a Avenida Presidente Antônio Carlos. A Polícia Militar acompanha o protesto, que até o momento ocorre sem nenhum registro de tumulto.

