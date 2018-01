Manifestantes contrários a Lula já estão na Avenida Paulista

Manifestantes favoráveis à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estão se posicionando, neste momento, em frente ao MASP, na avenida Paulista, para uma série de atos. Nesta quarta-feira, 24, no TRF4 de Porto Alegre, o relator do julgamento contra o ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador João Pedro Gebran, decidiu aumentar a pena total imposta ao petista pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Em vez de 9 anos e 6 meses, o magistrado pediu, em seu voto, pena de 12 anos e um mês de reclusão de regime fechado. Depois dele, ainda votam os desembargadores Leandro Paulsen e Victor Laus.